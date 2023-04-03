В Магнитогорске у девушки диагностировали химический ожог после поездки в трамвае

Сиденье было мокрым, а позже пострадавшая почувствовала боль в области таза

В Магнитогорске 17-летняя Лада М. обратилась в травматологию после поездки в городском трамвае № 12. Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог. Об этом девушка рассказала в паблике «Черное и белое Магнитогорск».

«Вышла на своей остановке и поняла, что не могу передвигаться, так как онемела часть таза. В трамвае я заметила, что сиденье было мокрым. С большим трудом дошла до туалета и заметила на ягодице след, похожий на ожог», — написала девушка.

Пострадавшая обратилась в детский травмпункт, где врачи диагностировали химический ожог. В своем посте девушка подчеркнула, что до поездки в трамвае была дома.