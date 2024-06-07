В Магнитогорске у безработного изъяли 8 тысяч бутылок водки и 77 тысяч пачек сигарет

38-летний мужчина наладил нелегальный бизнес в гаражах

Житель Магнитогорска нелегально продавал алкоголь и табачную продукцию из гаражных боксов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Незаконный бизнес организовал 38-летний безработный мужчина. Полиция изъяла из его гаража 8 тысяч бутылок алкоголя на общую сумму более 2 миллионов рублей, а также более 77 тысяч пачек сигарет стоимостью свыше 9 миллионов рублей.

Магнитогорец не только нелегально продавал алкогольную и табачную продукцию на протяжении нескольких лет, но и использовал чужие товарные знаки.

В отношении нелегального бизнесмена возбуждены уголовные дела по двум статьям: части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») и части 1 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

Приговором Орджоникидзевского районного суда города Магнитогорска подсудимый признан виновным.

Автор: Анастасия Грищенко.