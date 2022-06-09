В Магнитогорске три дня малолетние дети оставались без присмотра в квартире

Соседи вызвали полицию

В Магнитогорске сотрудники полиции и органов опеки изъяли троих малолетних детей из семьи. Дети три дня находились без присмотра, пока их мать отсутствовала, а отец — пьянствовал. В полицию обратились соседи, которые потом поблагодарили стражей правопорядка, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

«Мы — жители дома, выражаем особую благодарность сотрудникам полиции за грамотно оказанную помощь по спасению троих малолетних детей, брошенных родителями, которые в течение трех суток находились без присмотра в опасной ситуации...», — написали в полицию жители одного из многоквартирных омов по улице Карла Маркса в Магнитогорске.

Они поблагодарили лейтенанта полиции Кристину Бородкину и старшего участкового майора полиции Сергея Билаша. Оказалось, что инспекторы по делам несовершеннолетних проверили жалобу жильцов дома и решили изъять малолетних детей от безответственных родителей.

«Мать детей отсутствовала несколько дней, а отец употребляет алкоголь. Приехав на указанный адрес, мы увидели детей в возрасте шести и пяти лет, а также совсем маленького ребенка. Было установлено, что отец постоянно приводил гостей и за детьми не смотрел. В сложившейся ситуации родителям вернуть детей будет не просто», — прокомментировала инспектор ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску лейтенант полиции Кристина Бородкина.

На родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Детей отправили с специализированное реабилитационное учреждение.