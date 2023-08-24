В Магнитогорске трехлетняя девочка выпала из окна

Во время игры она облокотилась на москитную сетку

В Магнитогорске трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа частного дома. Она получила травмы. Подробности сообщили в пресс-службе областной полиции.

Во время игры девочка спряталась на подоконнике, облокотилась на москитную сетку и упала. Ребенок получил сразу несколько травм и находится под наблюдением врачей.

В полиции отметили, что семья девочки характеризуется как положительная. Обстоятельства падения устанавливают.

«У детей существует интерес к тому, что можно увидеть в окне: птички, машины. Ребенок в этом возрасте не имеет жизненного опыта и опасности не чувствует. Зачастую трагедии можно было бы избежать, если бы взрослые не ослабляли контроль», — отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что не стоит рассчитывать на москитную сетку. Ребенок может оценивать ее как опору и вместе с ней выпасть из окна. Лучше установить специальные блокираторы и фиксаторы, а также убрать подальше от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.

«Самое главное — никогда не оставлять маленького ребенка без присмотра», — добавили в полиции.

Напомним, ранее в Челябинске двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок находится в больнице.