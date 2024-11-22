В Магнитогорске трамвай сбил человека на перекрестке

Водитель с 24-летним стажем не почувствовала наезда и покинула место ДТП

В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства наезда трамвая на пешехода. ДТП произошло ранним утром в четверг, 21 ноября, в районе дома № 107 по проспекту К. Маркса.

Сообщается, что трамвай следовал по маршруту № 1 — по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Грязнова в сторону улицы Дружбы.

«По предварительным данным, 46-летняя вагоновожатая при повороте направо совершила наезд на 71-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорят в Госавтоинспекции города.

В результате дорожно-транспортного происшествия 71-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в отделение реанимации. По словам очевидцев, бабушке отрезало ноги.

Между тем водитель трамвая, не почувствовав наезда, оставила место ДТП, в течение часа была установлена сотрудниками полиции. Стаж управления трамваем составляет 24 года, за нарушения ПДД не привлекалась.

По данному факту проводится доследственная проверка.