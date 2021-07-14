В Магнитогорске мальчик насквозь проткнул руку торчащим из забора прутом

На помощь ребенку приехали спасатели

В Магнитогорске семилетний мальчик проткнул руку насквозь металлическим прутом, торчащим из забора. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мама мальчика после случившегося вызвала скорую помощь к дому по улице Сиреневой, однако прибывшие медики смогли лишь обезболить травмированную руку. Чтобы вытащить предплечье ребенка, пришлось вызывать спасателей.

«При помощи механических кусачек проволоку перекусили и передали мальчика врачам. Операция по извлечению ржавого прута из руки пройдет уже в стенах медицинского учреждения», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее писал наш сайт, Миасский отряд спасателей прибыл на вызов родственников шестилетнего мальчика. Ребенок поднимался по уличной лестнице и провалился между металлических прутьев.