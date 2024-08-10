В Магнитогорске толпа подростков избила мужчину

Зачинщики снимали происходящее на телефон

В Магнитогорске в вечернее время толпа подростков напала на мужчину, который отдыхал на лавочке со своей беременной супругой. Неизвестные избили его и скрылись. Парней разыскивают, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел на одной из улиц Правобережного района. К мужчине подошла толпа подростков и начала избивать его руками и ногами. Происходящее они снимали на камеру телефона. Избив мужчину, они скрылись.

«В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц для проведения с ними работы в соответствии с законодательством»,— сообщили в полиции Магнитогорска.

В следственном управлении СК возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). Все обстоятельства выясняются.