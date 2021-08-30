В Магнитогорске суд вынес приговор женщине, снявшей «порчу» за 250 тысяч рублей

Мошенница обманом лишила пенсионерку денег и золотых украшений

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении жительницы Волгоградской области, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Женщина под видом снятия порчи обманула пенсионерку на пару сотен тысяч рублей и золотые изделия, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В июне 2020 года подсудимая подошла к пожилой женщине и предложила снять с нее «порчу». Для обряда было необходимо, чтобы пенсионерка на время отдала ей все деньги и золотые изделия. После злоумышленница обещала все вернуть.

«Потерпевшая передала денежные средства в сумме 250 тысяч рублей, а также золотые изделия различной стоимости на общую сумму 150 тысяч рублей. Подменив денежные средства и золотые изделия на нарезку из газет, запретила потерпевшей открывать пакет в течение 13 дней. Завершив „обряд“, злоумышленница, удерживая при себе похищенное имущество, с места совершения преступления скрылась», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе следствия подсудимая возместила ущерб потерпевшей. С учетом отмены условного осуждения по предыдущему приговору суда женщина получила наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.