В Магнитогорске стажер похитила в магазине золото на 120 тысяч рублей

Пропажу обнаружили во время ревизии

В Магнитогорске задержали 31-летнюю женщину по подозрению в краже ювелирных изделий на 120 тысяч рублей из магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Представитель магазина обратился в отдел полиции «Правобережный», когда во время ревизии обнаружил пропажу драгоценностей.

Подозреваемой оказалась жительница Магнитогорска, которая проходила стажировку в этом магазине, в один из дней похитила украшения и успела их продать.



В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).