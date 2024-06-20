В Магнитогорске старого кота выкинули на улицу в чемодане

Он лежал в закрытом пространстве на жаре

В районе торгового центра Jazz Mall в Магнитогорске очевидцы обнаружили старого кота, выброшенного в чемодане. Об этом южноуральцы рассказали в социальной сети.

«В голове не укладывается, как можно так поступить с живым существом. Страшно осознавать, что среди нас живут такие нелюди!», — написала Евгения Ахметзянова в группе «Черное и белое» во «ВКонтакте».

Как отмечает автор публикации, у животного есть проблемы со здоровьем. Сейчас коту назначили лечение. В соцсетях магнитогорцы делятся, что готовы взять хвостатого на передержку.