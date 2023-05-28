В Магнитогорске спасли девушку, застрявшую на опоре Казачьего моста

Местная жительница доставала упавшее на площадку кольцо

В Магнитогорске Челябинской области местная жительница, помогая прохожей, застряла на одной из опор Казачьего моста. Ее заметили рыбаки и вызвали спасателей. Вскоре девушку эвакуировали на поверхность, сообщили 28 мая в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Девушка объяснила прибывшим спасателям, что помогала прохожей доставать кольцо, упавшее на площадку, расположенную ниже уровня тротуаров на два метра. Подняться она не смогла.

«Спустившись вниз, спасатели одели девушку в страховочную систему и при помощи альпинистского снаряжения быстро и безопасно подняли наверх»,— уточнили в ведомстве.

Травм жительница Магнитогорска не получила. А свою историю ей пришлось повторить правоохранителям.