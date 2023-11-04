В Магнитогорске спасатели эвакуировали 15 человек из многоэтажки из-за пожара

Возгорание произошло глубокой ночью в одной из квартир

Минувшей ночью в Магнитогорске Челябинской области произошел пожар в квартире девятиэтажного дома, расположенного на улице Карла Маркса. Спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек и за несколько минут ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в доме № 202 поступило от очевидцев в 2:51. Прибывшие спустя несколько минут пожарные, выяснили, что горят вещи в квартире на пятом этаже. Сотрудники МЧС вывели из дома 15 человек, в том числе троих детей, и приступили к ликвидации возгорания.

«Ликвидация открытого горения на площади шесть квадратных метров объявлена в 3:06. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются»,— сообщили в ведомстве.

В социальных сетях жильцы дома поблагодарили пожарных за оперативность.