В Магнитогорске сотрудницы салона связи помогли мужчине сохранить полмиллиона рублей

Местный житель намеревался взять несколько кредитов и перевести деньги мошенникам

В Магнитогорске сотрудницы салона сотовой связи заподозрили, что их клиент, пытающийся оформить несколько кредитных карт, общается с мошенниками. Девушки не стали оформлять карты и вызвали полицейских, которые подтвердили их опасения. Сотрудницам магазина вручили благодарственные письма, сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

52-летний потерпевший рассказал полицейским, что ему на сотовый позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что с его счета пытаются снять деньги. Для того, чтобы защитить счет, ему предложили оформить кредит на сумму полмиллиона рулей, а деньги перевести на резервный счет. Мужчина отправился с ближайший салон сотовой связи и попросил оформить на его имя несколько кредитных карт.

Сотрудницы магазина заметили, что мужчина волнуется, и перед тем, как оформить карты, задали ему несколько вопросов. Ответить на них клиент не смог, и девушки решили вызвать полицию.

Сотрудницам магазина за активную гражданскую позицию и неравнодушие вручили благодарственные письма. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество».