В Магнитогорске сотрудницу военкомата осудили за передачу взяток от призывников

Женщина получила условный срок

«За это подсудимая также получила 85 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. В результате совершенного преступления мужчина получил военный билет с отметкой об освобождении от призыва на военную службу»,

— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.