Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы военного комиссариата. Ее признали виновной в посредничестве во взяточничестве (часть 1 статьи 291.1 УК РФ). Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Установлено, что в 2019 году подсудимая передала взятку в размере 85 тысяч рублей от призывника военному комиссару Магнитогорска.
«За это подсудимая также получила 85 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. В результате совершенного преступления мужчина получил военный билет с отметкой об освобождении от призыва на военную службу», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.
Как ранее сообщал наш сайт, терапевт призывной комиссии миасского военкомата Гаян Абубакиров получил девять лет строгого режима за шесть эпизодов получения взяток.
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