В Магнитогорске сотрудницу турфирмы заподозрили в мошенничестве на пять миллионов рублей

30 потерпевших отдали деньги, но услуги так и не получили

В Магнитогорске 45-летнюю сотрудницу турфирмы «НексТур» заподозрили в мошенничестве на пять миллионов рублей (статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 23 октября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратились 30 человек, которые оплатили туры стоимостью от 100 тысяч рублей и выше.

«Полицейские выяснили, что сотрудница продавала путевки дешевле, чем в других агентствах. При этом женщина заранее знала, что не сможет оказать услугу», — рассказали в региональном полицейском главке.

Следователи просят всех потерпевших от действий турфирмы «НексТур», расположенной по проспекту Ленина, 123, сообщить об этом в полицию по адресу: Магнитогорск, улица Строителей, 11.