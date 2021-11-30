В Магнитогорске сотрудница больницы выдавала фиктивные справки об отсутствии COVID‑19

Женщине может грозить до двух лет лишения свободы

В Магнитогорске полицейские выявили должностное лицо, предоставлявшее фиктивные документы об отсутствии коронавирусной инфекции. 36-летняя сотрудница больницы продала 10 таких справок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Денежные средства в размере 35 тысяч рублей женщина потратила по своему усмотрению. Отделом дознания ОП „Левобережный“ УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Согласно статье женщине может грозить до двух лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Полицейские устанавливают личности людей, которые приобрели нелегальные справки.