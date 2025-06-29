В Магнитогорске сотрудниц спа-салона доставили в полицию

На работу заведения жаловались местные жители

В Магнитогорске сотрудники полиции вместе с росгвардейцами проверили спа-салон, расположенный в жилом доме. Силовики нагрянули в заведение после поступления многочисленных жалоб жильцов дома на его работу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители осмотрели помещения и опросили персонал. Шестерых сотрудниц спа-салона доставили в отдел полиции для проверки по базам данных. Также девушек предупредили об ответственности за осуществление незаконной деятельности.

В ближайшее время подобные проверки будут продолжены.