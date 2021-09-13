В Магнитогорске сотрудника тюрьмы отправили в СИЗО по делу о взятках от заключенных

Адвокат настаивал на домашнем аресте

Ленинский районный суд Магнитогорска отправил под стражу сотрудника тюрьмы по обвинению в получении взятки и мошенничестве. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, будучи сотрудником ФКУ тюрьмы ГУФСИН России по Челябинской области, в течение трех лет получал от осужденных деньги за создание для них облегченных условий жизни в исправительном учреждении. Так он получил от двоих осужденных по 167 и 184 тысячи рублей.

Кроме того, одному осужденному он обещал помочь в условно-досрочном освобождении и собирался предоставить в суд справку о наличии исковых выплат, взамен получил от арестанта 400 тысяч рублей. Однако обманул взяткодателя и отнес в суд справку об отсутствии выплат по исковым требованиям.

«Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу по пункту „в“ части 5 статьи 290 УК Р („Получение взятки“) и части 3 статьи 159 УК РФ („Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения“)», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Адвокат сотрудника тюрьмы настаивал на более мягкой мере — домашнем аресте, однако апелляционная инстанция Челябинского облсуда оставила решение без изменений.