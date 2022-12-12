В Магнитогорске сотрудника салона связи осудили за слив личных сведений абонента

Виновный продал информацию за три тысячи рублей

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор 22-летнему сотруднику салона связи. Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ) и нарушении тайны телефонных переговоров (часть 2 статьи 138 УК РФ). Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в мае подсудимый без согласия абонента передал детализацию звонков потерпевшего, получил за это три тысячи рублей.

«Приговором суда с учетом смягчающих вину обстоятельств мужчине назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы с возложением обязанностей, предусмотренных уголовным законом», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговор вступил в законную силу.