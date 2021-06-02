В Магнитогорске сотрудника МУП подозревают в получении взяток от осужденных

Преступление выявлено сотрудниками областного ГУ МВД

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бригадира «Дорожного специализированного учреждения Магнитогорска». Его подозревают в получении взятки от осужденных. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе управления СК России по Челябинской области.

По предварительной версии, подозреваемый в течение 2020 года получил взятки в размере 80 тысяч от приговоренных к исправительным работам в МУП. Фактически наказание осужденные не исполнили.

«В отношении бригадира организации было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“)», — рассказали в региональном СУ СКР.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. Следователи СК проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.