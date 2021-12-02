В Магнитогорске сотрудника компании сотовой связи осудили за оформление «левых» номеров

Мужчина пытался выполнить плановые показатели

Суд вынес приговор в отношении сотрудника компании сотовой связи. Он признан виновным в нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Судом установлено, что виновный в 2020 и 2021 годах пытался выполнить плановые показатели и решил оформить на персональные данные клиентов 10 абонентских номеров. Клиентов компании он об этом не предупредил.

«Кроме того, сотрудник компании незаконно получил детализацию телефонных соединений местного жителя, которую передал постороннему лицу», — уточнили в региональном СУ СКР.

Преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров») и части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.