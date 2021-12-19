В Магнитогорске снегоуборочный автомобиль протаранил трамвай

Вагон получил повреждения

Вечером 18 декабря в Магнитогорске снегоуборочная техника протаранила трамвай. В результате вагон сошел с рельсов и получил повреждения, сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в 20:55 на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова. Судя по кадрам, снегуборочный автомобиль, двигаясь прямо, врезался ковшом в поворачивающий трамвай. По словам очевидцев, в результате на корпусе вагона образовалась сквозная дыра, а также разбились стекла.

«Как раз сидел возле этого окна. Стекла мимо пролетели, большая часть выпала на улицу»,— написал в соцсетях один из пассажиров трамвая Макс Малов.

По предварительным данным, пострадавших нет. В происшествии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.