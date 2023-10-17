В Магнитогорске силовики спасли пенсионерку с балкона девятого этажа

Собирающуюся прыгнуть с высоты женщину вовремя заметили местные жители

Накануне, 16 октября, в Магнитогорске Челябинской области силовики группы быстрого реагирования сняли с балкона девятого этажа пожилую женщину. Сейчас с ней работают медики и сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе частного охранного предприятия «Право роста».

Трагедия едва не произошла на улице 50-летия Магнитки. Местные жители остановили проезжавший мимо экипаж ГБР и рассказали, что на пожарном балконе на девятом этаже находится пожилая женщина.

«К счастью, нашим ребятам удалось убедить пенсионерку отказаться от прыжка и вытащить ее с балкона. Она была передана сотрудникам скорой помощи, а делом дальше будут заниматься сотрудники полиции»,— рассказали в пресс-службе ЧОП.

Силовики рекомендовали южноуральцам быть внимательными к своим возрастным родственникам и напомнили, что они, как и все люди, хотят чувствовать себя нужными и любимыми.