В Магнитогорске школьницы сожгли фото учительницы в туалете

Полиция проводит проверку

В Магнитогорске Челябинской области ученицы одной из школ сожгли фотографию учительницы в туалете и отправили ей соответствующее видео в телеграм-канале с анонимного аккаунта. Брат учительницы в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте» призвал полицейских обратить внимание на этот случай и разыскать подростков.

«Моя сестра работает учителем в школе. В телеграме ей прислали видео оскорбительного и угрожающего характера. Пишу пост для огласки действий данных детей, так как подобное отношение к учителям уже вошло в норму, и защиты у них, к сожалению, практически никакой нет. Прошу полицию обратить на это внимание, заявление будет обязательно написано. За помощь полиции в установлении личностей причастных к этому грязному поступку гарантирую вознаграждение»,— написал мужчина.

В пресс-службе УМВД России по Магнитогорску сообщили, что заявление по данному факту поступило и зарегистрировано, потерпевшая опрошена. Личность одной из девочек уже установлена, это 15-летняя местная жительница. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту и проводят проверку.