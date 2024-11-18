В Магнитогорске школа и родители двоих учеников выплатят моральный вред школьнику, которого избили одноклассники. Гражданское дело о компенсации рассмотрел Ленинский районный суд города.
Инцидент произошел в марте 2024 года в городском лицее. Установлено, что два ученика 6-го класса во время урока физкультуры в раздевалке так избили одноклассника, что он больше двух недель проходил лечение с диагнозом «сотрясение головного мозга».
Суд установил, что конфликт и получение травмы ребенком были спровоцированы ненадлежащим контролем со стороны образовательного учреждения за поведением учащихся во время учебного процесса.
С учетом позиции прокурора суд взыскал с лицея 50 тысяч рублей. Родители несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, должны заплатить по 5 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.