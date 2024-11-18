В Магнитогорске школа выплатит моральный вред подростку, которого избили одноклассники

Соответчиками стали родители двух хулиганов

В Магнитогорске школа и родители двоих учеников выплатят моральный вред школьнику, которого избили одноклассники. Гражданское дело о компенсации рассмотрел Ленинский районный суд города.

Инцидент произошел в марте 2024 года в городском лицее. Установлено, что два ученика 6-го класса во время урока физкультуры в раздевалке так избили одноклассника, что он больше двух недель проходил лечение с диагнозом «сотрясение головного мозга».

Суд установил, что конфликт и получение травмы ребенком были спровоцированы ненадлежащим контролем со стороны образовательного учреждения за поведением учащихся во время учебного процесса.

С учетом позиции прокурора суд взыскал с лицея 50 тысяч рублей. Родители несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, должны заплатить по 5 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.