В Магнитогорске сгорели два трамвая

ЧП произошло сегодня утром в депо

Сегодня утром, 16 января, в одном из трамвайных депо Магнитогорска произошел пожар. По словам очевидцев, загорелись трамваи. Фотографии горящих вагонов появились в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что вагоны загорелись утром в депо № 3, расположенном на улице Советской. Судя по фотографиям, огонь охватил два вагона.

«Старый загорелся, пламя подхватил новый вагон»,— написал под постом пользователь Салават Маликов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области корреспонденту Первого областного информационного агентства уточнили, что сгорели действительно два вагона.

«В результате происшествия никто не пострадал, на данный момент сотрудники отделения дознания устанавливают причины пожара»,— прокомментировал начальник пресс-службы ведомства Егор Пахомов.

Некоторые пользователи социальной сети пошутили, что таким образом город избавляется от старых вагонов. А кто-то отметил, что в городе и так немного трамваев, чтобы лишаться даже старых.