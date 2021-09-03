В Магнитогорске сгорела квартира из‑за включенного в сеть зарядного устройства

На пожаре никто не пострадал

В Магнитогорске накануне, 2 сентября, вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже жилой девятиэтажки на улице Суворова. Огнеборцы эвакуировали 11 человек. По данным городского управления МЧС России по городу Магнитогорску, причиной пожара стало включенное в сеть и оставленное зарядное устройство от телефона.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт дежурных около четырех часов дня. Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели обнаружили, что горит квартира на шестом этаже. Огнеборцы эвакуировали девять человек с верхних этажей и трех соседей горящей квартиры.

«Очаг возгорания был на спальном месте, там лежало только зарядное устройство. Оно было включено в розетку, лежало без телефона. Скорее всего, телефонная зарядка и замкнула, к такому мнению пришли и дознаватели. Хозяев в квартире не было, поэтому огонь быстро перешел от спального места на мебель и вещи. В результате горения были повреждены стены, потолок, полы, оконные рамы. Да и вся квартира сильно закопчена», — рассказывает начальник 25-й пожарно-спасательной части Вячеслав Тараненко.

Пожарные пробрались в комнату через окно и начали тушение. После прибыли хозяева квартиры, они открыли в нее дверь. На месте происшествия работали 3 пожарно-спасательных подразделения и 5 единиц техники. На пожаре никто не пострадал. Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона рекомендуют жителям приобретать зарядные устройства только оригинальные и качественные, а также не оставлять их включенными в сеть без присмотра.