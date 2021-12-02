В Магнитогорске мать и четверо ее детей отравились угарным газом. Все они были доставлены в больницу. Прокуратурой Орджоникидзевского района организована проверка по данному делу, сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
ЧП случилось утром в четверг, 2 декабря, в частном доме на улице Карла Либкнехта. Мать с детьми находились дома. В шесть утра им стало плохо, женщина вызвала скорую помощь. Позже было установлено, что причиной отравления газом послужило неосторожное обращение с печным отоплением. В доме была плотно закрыта задвижка дымохода печи, поэтому в помещении скопился угарный газ. Дети находятся в больнице, но их жизни ничего не угрожает.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции начали проверку. В отношении матери уже составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетних»).
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