В Магнитогорске сбитое дорожное ограждение ранило двух женщин

Госавтоинспекторы ищут скрывшегося водителя

В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства аварии с двумя пострадавшими. Женщин ранило сбитым дорожным ограждением, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

ДТП произошло в вечернее время в понедельник, 18 августа. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по улице Чайковского, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, повредив его.

«Упавшим ограждением ранены две женщины 65 и 57 лет, которые шли по тротуару. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Неустановленный водитель скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

По факту ДТП начато административное расследование. Водителя ищут.