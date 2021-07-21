В Магнитогорске самокатчик сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

В Магнитогорске местный житель, пересекая дорогу на электросамокате, наехал на пенсионерку. Женщина получила травмы. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Отдела ГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 19 июля, в 09:10 в районе дома № 7 по улице Ручьева. 51-летний мужчина, управляя электрическим самокатом KUGOO M4, следовал по проезжей части дополнительного проезда. В какой-то момент на дороге появилась женщина, вовремя затормозить магнитогорец не успел и наехал на пешехода.

«80-летняя женщина переходила проезжую часть дороги в не установленном для перехода месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД проводят необходимую проверку.

Отметим, ДТП с участием самоката в Челябинской области не редкость. 8 июля в Челябинске автомобиль наехал на самокатчика. Последний в результате ДТП впал в кому и был госпитализирован. Спустя несколько дней молодой человек скончался. Еще одна авария произошла в Челябинске 4 июля. Южноуральца, пересекавшего дорогу на самокате, сбил автомобиль «Хендай IX 35». Самокатчик получил травмы.