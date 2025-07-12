В Магнитогорске самокатчик сбил годовалого ребенка и скрылся

Полицейские ищут очевидцев происшествия

В Магнитогорске водитель электросамоката сбил годовалого пешехода, который гулял с матерью, и скрылся с места ДТП. Сейчас малыш проходит лечение, сообщили в городской ГАИ.

Инцидент произошел 9 июня около 18 часов в районе дома № 118/2 по проспекту Ленина на территории парка «Счастливая аллея». Неизвестный, управляя электросамокатом, наехал на малыша, стоявшего в попутном направлении в сопровождении матери. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

Всех, кто располагает информацией о ДТП, просят обратиться в отдел ГАИ на улице Советской либо сообщить по телефонам: 20-90-13, 20-90-14. Конфиденциальность гарантируется.

По факту аварии проводится административное расследование.

Ранее аналогичное ДТП произошло в Копейске: там неизвестный, управляя электросамокатом, сбил пятилетнего мальчика. Ребенок серьезно пострадал. Возбуждено уголовное дело.