В Магнитогорске рецидивиста отправили в колонию строгого режима за разбой

Виновный напал на случайного прохожего

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор 29-летнему ранее судимому мужчине. Он признан виновным в разбое (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ). Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в сентябре 2021 года виновный в состоянии опьянения напал на незнакомца на улице Уральской, избил его по голове и похитил телефон. Потерпевший получил серьезные травмы.

«В судебном заседании обвиняемый возместил материальный ущерб, а также передал потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили в региональной прокуратуре.

Магнитогорца приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.