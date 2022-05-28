В Магнитогорске рецидивист разбил витрину павильона и украл мягкие игрушки

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

В Магнитогорске Челябинской области мужчина разбил стекло в торговом павильоне цветочного магазина и украл мягкие игрушки. Полицейские задержали подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили 28 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением о краже в полицию обратился хозяин павильона. Ущерб он оценил в четыре тысячи рублей.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 23-летний мужчина. Каким образом он разбил витрину, задержанный не смог вспомнить. Также не смог объяснить, зачем совершил этот поступок.

«Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции „Левобережный“ УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— рассказали в ведомстве.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Игрушки у магнитогорца изъяли и вернули владельцу.