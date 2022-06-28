В Магнитогорске ребенок пострадал от удара вылетевшего в него колеса иномарки

Мальчик шел по тротуару, а автомобиль двигался навстречу по проезжей части

В Магнитогорске отпавшее от Audi A4 колесо сбило 12-летнего мальчика. У ребенка диагностировали перелом ноги. За рулем автомобиля был 25-летний магнитогорец, не имеющий водительского удостоверения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Магнитогорска.



Иномарка ехала по дороге в районе дома 48 по ул. Лесопарковой, когда у нее отсоединилось переднее левое колесо. На встречу по тротуару шел подросток. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом наружной лодыжки справа без смещения. Мальчику назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции выяснили, что водитель управлял не зарегистрированным автомобилем, а также без полиса ОСАГО.

В отношении водителя возбудили дела об административных правонарушениях управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами (часть 1 статьи 12.7), повторное управление транспортным средством не зарегистрированным в установленном порядке (часть 1.1 статьи 12.1), несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (часть 2 статьи 12.37), управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена (часть 1 статьи 12.5) КоАП РФ.

По факту ДТП проводится проверка.