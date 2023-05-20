В Магнитогорске разыскивают ушедшего из дома 15-летнего подростка

Парень не появлялся дома с 19 мая

В Магнитогорске с пятницы, 19 мая, разыскивают 15-летнего Андрея Климычева, который ушел из дома и не вернулся. Ориентировку в социальных сетях распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас».

«19 мая 2023 года ушел с адреса: г. Магнитогорск, улица Труда, 3 и по настоящее время его местонахождение неизвестно»,— уточнили в организации.

Приметы парня: рост 165-170 сантиметров, темные волосы.

Был одет в белую толстовку с изображением панд, черные штаны с надписью «Jordan», черные кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщать по телефонам 8 (963) 094-50-85, 8 (904) 803-33-24 или 102.