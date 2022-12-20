В Магнитогорске разыскивают ушедшего из дома 14‑летнего подростка

Мальчик пропал 18 декабря

В Магнитогорске Челябинской области второй день разыскивают 14-летнего подростка. Валерий Грик ушел из дома 18 декабря и до сих пор не вернулся. Ориентировку опубликовал поисковый отряд «Альфа-Спас» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушел 18 декабря с адреса: улица Калмыкова, 3, по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Приметы подростка: рост примерно 179 сантиметров, волосы короткие, кудрявые.

Был одет в красную куртку средней длины, черные штаны, белые кроссовки.

Информацию о местонахождении Валерия необходимо сообщать по телефонам 102, 8 (963) 094-50-85, 8 (982) 275-83-74.

В Челябинске до сих пор разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома 6 декабря и с тех пор не выходит на связь.