В Магнитогорске разыскивают подозреваемого в нападении на женщин

Потерпевшие сообщили, что мужчина приставал к ним в подъездах

В отделе полиции «Орджоникидзевский» в Магнитогорске устанавливают обстоятельства нападений на женщин в подъездах домов по улицам Галиуллина и Бориса Ручьева, сообщили в городском управлении МВД.

Одна из потерпевших разместила пост в социальной сети во «ВКонтакте». Женщина рассказала, что зашла в подъезд вместе с мужчиной, вызвала лифт, как вдруг незнакомец заговорил с ней.

«Он уточнил у меня адрес этого дома, потом спросил, как меня зовут. Я ответила, что не знакомлюсь. Он сообщил, что его зовут Илья, подошел ко мне сзади, дернул за куртку к себе и попытался сдернуть с меня брюки. У него ничего не вышло, так как брюки были закреплены ремнем. В подъезд зашла женщина, он тут же выбежал», — написала жительница Магнитогорска.

О случае нападения рассказала еще одна пострадавшая, женщина не сообщила подробности, лишь выложила запись с камеры домофона, на которой видно, как предполагаемый нападавший заходит в подъезд.

«Полицейские устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия, проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности мужчины, причастного к происшествию. Уважаемые жители города! Если вы располагаете информацией о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть отдела полиции „Орджоникидзевский“ или по телефону 102», — прокомментировали в городском УМВД.