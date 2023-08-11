В Магнитогорске разыскивают двух подростков

Школьники не ночевали дома

В Магнитогорске полиция и волонтеры разыскивают 12-летнего Максима Токарева и 14-летнего Дмитрия Романова. Школьники ушли из дома по улице Ленина, 140/2, накануне, 10 августа, сообщили в поисковом отряде «Альфа Спас».

«Максим ушел в бейсболке серого цвета, желтой футболке с рисунком автомобиля, синие шорты и красные кроссовки. Рост ребенка около 150 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые. На руке пластиковый браслет красного цвета», — говорится в ориентировке.

Дмитрий Романов был одет в бейсболку серого цвета с черным козырьком, голубую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьников, просят обратиться в любое отделение полиции или на горячую линию «Альфа Спаса» 8-963-094-50-85.