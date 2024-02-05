В Магнитогорске разыскивают 16‑летнюю девушку

Виктория Галиева ушла из дома еще 2 февраля

В Магнитогорске третий день разыскивают 16‑летнюю Викторию Галиеву. Она ушла из дома № 28/1 в Сиреневом проезде, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«Рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в короткую бежевую куртку, черные спортивные брюки, черные короткие ботинки. На голове черный капюшон», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру телефона поисково-спасательного отряда: 8-963-094-50-85.