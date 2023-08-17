В Магнитогорске разыскивают 14‑летнюю школьницу

Девочка может передвигаться на авто

В Магнитогорске пропала 14-летняя Полина Сычная. Она ушла из дома по улице Индустриальной, 30 еще 13 августа, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа Спас».

«На вид 15—16 лет, среднего телосложения, волосы темные, ниже плеч. Была одета в черную футболку, серые шорты, черные сандалии. Могла передвигаться на автомобиле ВАЗ-2109 белого цвета», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8-963-094-50-85.