В Магнитогорске разыскивают 14-летнюю девочку

Подросток ушел из дома в пятницу утром

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 14-летнюю девочку, которая утром 31 марта ушла из дома и не вернулась. Ориентировку 1 апреля опубликовали на странице поисково-спасательного отряда «Альфа-спас» в соцсети «ВКонтакте».

Яна Лунегова ушла в пятницу утром из дома, расположенного по улице Правды, 36. С этого момента дома школьница не появлялась.

Приметы девочки: на вид 16 лет, рост 150 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы рыжие ниже плеч.

Была одета в белую или голубую кофту, синие джинсы и белые кроссовки.

Все, кто знает что-либо о местонахождении подростка, могут обратиться по телефонам: 8 (963) 094-50-85, 8 (904) 803-33-24 или в полицию по телефону 102.