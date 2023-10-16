В Магнитогорске разыскивают 14‑летнего подростка

Школьник пропал три дня назад

В Магнитогорске полиция и волонтеры разыскивают 14-летнего Захара Беданова. Он ушел из дома по улице Карла Маркса, 198/4 еще 13 октября, сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас».

«Рост 180 сантиметров, волосы светлые кудрявые. Был одет в черную шапку, синюю куртку, черные брюки и кроссовки. Ушел с серым рюкзаком», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда 8-963-094-50-85.