В Магнитогорске разыскивают 13‑летнего мальчика

Школьник ушел из дома 11 сентября

В Магнитогорске полиция и волонтеры разыскивают 13-летнего Дмитрия Ханина. Он ушел из дома № 19 по улице Зеленый Лог, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа Спас».

«Рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые. Был одет в черную куртку, серые штаны, черные кроссовки», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поисково-спасательного отряда 8-963-094-50-85.