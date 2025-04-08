В Магнитогорске раскрыли жестокое убийство пенсионера

Перед судом предстанет 39‑летний мужчина

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 66-летнего пенсионера. Перед судом предстанет 39-летний местный житель, сообщили в пресс-службе полиции Южного Урала.

Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями нижних конечностей обнаружили в его квартире родственники. Следствие установило, что убийство произошло в подъезде дома на улице имени Газеты Правда в Магнитогорске. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил у пенсионера воды и, войдя в квартиру, совершил убийство, после чего похитил ценные вещи.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Уголовное дело по статьям 105 (убийство) и 162 (разбой) УК РФ передано в суд. Обвиняемый, ранее судимый 39-летний житель Магнитогорска, ожидает вынесения приговора.