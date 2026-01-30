В Магнитогорске раскрыли убийство с изнасилованием 17‑летней давности

Тело потерпевшей нашли на кладбище в октябре 2008 года, а ее убийцу — только в 2025‑м

В Магнитогорске перед судом предстанет 40‑летний местный житель, который изнасиловал и убил молодую девушку в октябре 2008 года. Преступления оставались нераскрытыми 17 лет. На помощь силовикам пришли современные технологии, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Трагедия произошла в Левобережной части Магнитогорска. По данным следствия, в канун исчезновения девушка была в компании знакомых, среди которых был и ее будущий убийца. Он пошел ее провожать, но в пьяном угаре напал и изнасиловал.

«Сразу после этого, опасаясь огласки, он задушил потерпевшую, не забыв перед этим похитить телефон. Тело мужчина перенес подальше в лесополосу, спрятал его под ветками и листвой, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в полиции.

Раскрыть дело по горячим следам не удалось. Следователи уточнили: на первоначальном этапе расследования предполагаемый фигурант обеспечил себе ложное алиби, которое длительное время подтверждали его сожительница и друг.

Впрочем, работа по делу не прекращалась. В 2025 году силовики повторно проанализировали материалы дела, в том числе исследовали биологические следы, изъятые с одежды погибшей и ногтевых пластин еще в 2008 году. Результаты подтвердили причастность фигуранта к совершению преступлений.

Кроме того, был опрошен ряд свидетелей, в том числе с помощью детектора лжи. Оказалось, бывшая сожительница фигуранта видела погибшую и обвиняемого ночью вместе, но скрывала это. Также выяснилось, что руки мужчины после преступления были исцарапаны...

Магнитогорцу предъявлены обвинения в изнасиловании, разбое, а также сопряженном с ними убийстве. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.

