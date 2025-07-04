В Магнитогорске раскрыли серию разбойных нападений на женщин

Все преступления совершались более семи лет назад

Следственный комитет завершил расследовать дело в отношении 52-летнего рецидивиста, которого подозревают в серии разбойных нападений на женщин. Все преступления совершались более семи лет назад, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«С июня 2016 по январь 2018 года обвиняемый, движимый жаждой наживы и удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил ряд разбойных нападений на женщин, проживающих на территории Орджоникидзевского района Магнитогорска. Вооружившись ножом, мужчина врывался в квартиры потерпевших, совершал половые преступления, похищал ценное имущество и скрывался», — рассказывают в пресс-службе.

Преступник выбирал для нападения темное время суток, использовал балаклаву, перчатки, а потерпевших подыскивал из числа ранее незнакомых одиноких женщин, которых выбирал по переписке в социальной сети и наблюдая за жильцами многоквартирных домов.

Чтобы найти преступника, силовики проверили более трех тысяч человек. Подозреваемых сравнивали с фотороботом, также проверяли их ДНК.

«В ноябре 2024 года были получены сведения, что один из проверяемых лиц может являться близким родственником предполагаемого преступника по линии „ребенок — родитель“. После предъявления мужчине неопровержимых доказательств причастности к преступлениям и правильно выработанной тактики допроса фигурант дал признательные показания», — отмечают в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в суд.