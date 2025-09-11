В Магнитогорске раскрыли банду бухгалтеров-обнальщиков

Сумма незаконного дохода оценивается в 13 миллионов, общий оборот — более чем в 100 миллионов рублей

Семеро магнитогорцев почти шесть лет отмывали деньги для желающих. Криминальная схема по обналичиванию денежных средств работала под вывеской об оказании бухгалтерских услуг, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В организации нелегального бизнеса уличены две женщины, 36 и 53 лет, а также 62-летний мужчина. Их подельниками стали двое мужчин и две женщины в возрасте от 27 до 57 лет. Все — жители Магнитогорска.

Сообщается, что теневой банк действовал с 2019 года. Для реализации криминальной схемы злоумышленники зарегистрировали не менее 32 подконтрольных фирм-однодневок в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве.

«Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на счета подельников деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения. Лицензия на осуществление банковских операций у подпольных финансистов отсутствовала. Предварительно, незаконный доход обнальщиков превысил 13,5 миллиона, общий оборот нелегального бизнеса может превышать 100 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В жилищах подозреваемых, офисных помещениях и транспортных средствах проведены 25 обысков. Полицейскими изъяты носители информации, персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, учредительные документы и печати юридических лиц и ИП, черновые записи и более 5 миллионов рублей наличными.

Возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ. Двое фигурантов арестованы, остальные сообщники отпущены под подписку о невыезде. Продолжаются дальнейшие следственные мероприятия, направленные на документирование всех фактов незаконной деятельности преступного сообщества и установление иных участников нелегального бизнеса.