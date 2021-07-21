В Магнитогорске раненый в шею сотрудник АЗС рассказывал анекдоты в машине скорой

Пострадавший благодарит медиков за спасение жизни

В Магнитогорске сотрудник АЗС, на которого напал с ножом 38-летний рецидивист, выразил благодарность медикам. Мужчина под ником Дмитрий Макаров написал пост благодарности в крупном городском паблике Черно&Белое Магнитогорск. Он пояснил, почему ему, с ранением в шее, пришлось рассказывать анекдоты по дороге в больницу.

В среду, 21 июля, Дмитрий Макаров написал в популярном паблике, что благодарит сотрудников Скорой помощи, которые забрали его ночью с АЗС с порезом.

«Чрезвычайно Белое! Хочу выразить искреннюю благодарность работникам Скорой помощи, что забирала меня ночью с порезом с АЗС „Березки“ Анне Аракелян и молодому человеку (не знаю, к сожалению, его данных) за профессионализм и искреннее человеческое участие. А так же всему персоналу Травматологического отделения больницы на Набережной», — написал мужчина.

Его пост собрал десятки репостов и комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления. Дмитрий Макаров позже выяснил имя напарника Анны Аракелян и водителя скорой.

«Узнал имя и фамилию молодого человека со скорой — Ивашкин Николай. Очень профессиональный и позитивный специалист. Не давал мне задремать в пути. Говорил чтобы я рассказывал анекдоты, чтобы не уснуть от потери крови. Тем самым оказывая не только прямую медицинскую помощь, но и психологическую. Отличный экипаж скорой помощи. Водитель Рафаил Сулейманов домчал, как на самолете. Спасибо всем огромное!!!» — написал мужчина.

Напомним, жуткое происшествие произошло в ночь на 19 июля. По словам кассира автозаправки, женщина стояла на улице с коллегой, как вдруг к ним подошел незнакомец, попросил сигарету и, не дожидаясь ответа, порезал горло заправщику. Кассир кинулась внутрь, чтобы нажать тревожную кнопку, однако злоумышленник опередил ее, забрал из кассы 120 тысяч рублей и скрылся. Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении, им оказался 38-летний ранее судимый житель Челябинской области.