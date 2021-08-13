В Магнитогорске пятилетний ребёнок на самокате попал под машину

Проводится административное расследование

Пятилетний мальчик, переезжая дорогу на самокате в неположенном месте, попал под колеса проезжавшего автомобиля. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Также диагностирован ушиб таза, множественные ссадины лица и нижних конечностей. Пострадавший находится на амбулаторном лечении. В момент аварии, вечером 12 августа, мальчик гулял в сопровождении 11-летнего брата, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску.

Сейчас сотрудниками полиции проводится административное расследование. Проверка определит юридическую оценку действиям родителей или законных представителей, касательно исполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Подобная оценка будет дана также действиям администрации образовательного учреждения, в которое ходил ребенок, однако здесь вопрос будет касаться проведения профилактической работы с детьми и их родителями для объяснения правил безопасного поведения на дороге.

Напомним, в начале июля в Челябинске легковушка сбила девушку на электросамокате. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.