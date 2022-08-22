В Магнитогорске пьяный водитель насмерть сбил 10‑летнюю девочку

Школьница скончалась по дороге в больницу

Рядом с домом № 24 по улице Полевой в Магнитогорске 49-летний водитель Kia Sportage насмерть сбил 10-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 22 августа, Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Школьница переходила дорогу в не установленном для перехода месте. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

«Установлено, что в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола во выдыхаемом воздухе составили 0,3 мг/л», — уточнили в Госавтоинспекции.

За вождение в пьяном виде на мужчину составили административный протокол.

Орджоникидзевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения»).